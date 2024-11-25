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Galatasaray'dan Ziyech gitti mi? Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'dan Ziyech gitti mi? Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
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Galatasaray'dan Ziyech ne zaman ayrılacak ve Hakim Ziyech Galatasaray'dan gitti mi soruları gündeme geliyor. Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ziyech için nihai kararını verdi. Peki, Ziyech Galatasaray'dan gidecek mi?

Ziyech hangi takıma gidecek? Galatasaray'dan Ziyech gitti mi? Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Bodrum FK maçında kaçırdığı golle gündeme geliyor. Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY'DAN ZIYECH GİTTİ Mİ?

Galatasaray'da tartışmalı bir sezon geçiren Hakim Ziyech, Bodrum FK karşısındaki performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Müsabaka sırasında kaçırdığı gol ve fiziksel eksiklikleriyle dikkat çeken Ziyech'in geleceğiyle ilgili karar alındı.

Galatasaray'dan Ziyech gitti mi? Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncunun kontratında yer alan +1 yıl opsiyonuna rağmen, Fanatik'in haberine göre devre arasında yolların ayrılacağı belirtildi. Yüksek maaş maliyeti nedeniyle Galatasaray yönetimi, Ziyech'i gözden çıkardı. Bu sezon 8 maçta 309 dakika süre alıp 1 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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