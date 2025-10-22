Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Avrupa sahnesinde büyük bir sınava çıkıyor. Norveç'in başarılı takımı Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, hem ev sahibi avantajını kullanmak hem de gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor. Peki, Galatasaray Bodo Glimt maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray'ın Bodo Glimt maçı muhtemel 11'i haberimizde...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında kritik bir sınav için sahaya çıkıyor. 2025-2026 sezonunun bu önemli etabında sarı-kırmızılılar, Norveç şampiyonu Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Karşılaşmanın öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise "Galatasaray Bodo Glimt maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?" sorusu oldu. Galatasaray'ın Bodo Glimt maçı muhtemel 11'i açıklandı! Wilfried Singo Bodo Glimt maçında oynayacak mı? Maça dair detaylar haberimizde!

GALATASARAY BODO GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Teknik direktör Okan Buruk'un ideal kadro planlamasını sakatlıklar ve taktiksel tercihler belirliyor. Özellikle savunmada yaşanan gelişmeler, ilk 11'de önemli değişiklikler yaratabilir. Rakip takım Bodo/Glimt'in ise tempolu ve hücuma dönük futbol anlayışı, Galatasaray'ı hücum ve geçiş oyunu anlamında teste sokacak.

Her iki takımın muhtemel 11'lerinin resmi açıklaması maç saatine yakın netleşse de kulis bilgileri ve basına yansıyan detaylar üzerinden kadrolar şu şekilde şekilleniyor:

GALATASARAY'IN BODO GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Mertens, Icardi.

BODO GLIMT MUHTEMEL 11

Haikin, Sampsted, Høibråten, Moe, Wembangomo, Hagen, Grønbæk, Vetlesen, Saltnes, Mvuka, Espejord.

WILFRIED SINGO BODO GLIMT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu sorunun yanıtı net: Hayır, Wilfried Singo Bodo Glimt maçında oynayamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, yapılan tetkikler sonrası Bodo/Glimt karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

Singo'nun yokluğunda sağ bekte Sacha Boey'in görev alması bekleniyor. Bu değişiklik, Galatasaray'ın savunma hattında fizik gücü ve hız dengesini yeniden kurma ihtiyacı doğuruyor. Teknik ekip, Boey'in daha çok hücuma dayalı oyun anlayışından faydalanmayı planlıyor.

GALATASARAY'IN BODO GLIMT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taraftarların merak ettiği diğer bir detay ise maçın yayın bilgileri.

Maç Günü: 2E Ekim 2025, Çarşamba

Başlama Saati: 19.45 (TSİ)

Stadyum: RAMS Park, İstanbul

Yayıncı Kuruluş: Exxen

Hakem: Michael Oliver (İngiltere)

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Oliver'a yardımcı hakem olarak Stuart Burt ve James Mainwaring eşlik edecek.

