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Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ne, GS kaçıncı sırada?

Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ne, GS kaçıncı sırada?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola ile karşılaşacak. Başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ne, GS kaçıncı sırada?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadele devam ediyor. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ne, GS kaçıncı sırada?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU NE?

Galatasaray'da sakatlığı süren Victor Osimhen ve Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak. Fas Milli Takımı'nın eylül ayı başında Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ziyech, henüz sakatlığını atlatamadı. Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada görev yapamayacak.

Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon avroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon avroluk değeriyle son sırada bulunuyor.

Puan durumu (CANLI):

Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ne, GS kaçıncı sırada?

Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ne, GS kaçıncı sırada?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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