Galatasaray Antalyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Antalyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

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GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI ÖZETİ

Galatasaray Antalyaspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Antalyaspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Antalyaspor maçı 26 Şubat 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Antalyaspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.