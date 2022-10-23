Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta 2. yarı oynanırken vatandaşlar maçın gollerini kim attı merak ediyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Ekim Pazar Galatasaray - Alanyaspor maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray - Alanyaspor hangi takım kaç puanda? İşte detaylar...

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS maçı ne zaman? Gs maçı canlı izle!

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son maçında Kayserispor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Ekim Pazar Galatasaray - Alanyaspor maçının gollerini kim attı?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 23 Ekim Pazar 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 2-2 eşitlikle tamamlandı.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

GS 2-1 önde. Maç 2-2 sona erdi. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.

Galatasaray'ın golleri:

11. dakika : Dries Mertens

Dries Mertens 22. dakika : Mauro Icardi

Alanyaspor'un golleri:

68. dakika : Jure Balkovec

Jure Balkovec 90+1. dakika : Ahmed Hassan Mahgoub

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 2 - 2 ALANYASPOR

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ PALABIYIK(Hakem)

ERDEM BAYIK(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

ERKAN ÖZDAMAR(Dördüncü Hakem)

KORAY GENÇERLER(VAR)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(AVAR)

İSMET ARZUMAN(Gözlemci)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)