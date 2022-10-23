Galatasaray - Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Ekim Pazar Galatasaray - Alanyaspor maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta 2. yarı oynanırken vatandaşlar maçın gollerini kim attı merak ediyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Ekim Pazar Galatasaray - Alanyaspor maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray - Alanyaspor hangi takım kaç puanda? İşte detaylar...
Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son maçında Kayserispor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Ekim Pazar Galatasaray - Alanyaspor maçının gollerini kim attı?
Galatasaray - Alanyaspor maçı 23 Ekim Pazar 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Galatasaray - Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.
Maç 2-2 eşitlikle tamamlandı.
GS 2-1 önde. Maç 2-2 sona erdi. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.
Galatasaray'ın golleri:
- 11. dakika : Dries Mertens
- 22. dakika : Mauro Icardi
Alanyaspor'un golleri:
- 68. dakika : Jure Balkovec
- 90+1. dakika : Ahmed Hassan Mahgoub
MAÇ SONUCU : GALATASARAY 2 - 2 ALANYASPOR
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
ALİ PALABIYIK(Hakem)
ERDEM BAYIK(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)
ERKAN ÖZDAMAR(Dördüncü Hakem)
KORAY GENÇERLER(VAR)
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(AVAR)
İSMET ARZUMAN(Gözlemci)
KADİR TOZLU(Gözlemci)
İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)
BÜLENT BALTA(Temsilci)
ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)