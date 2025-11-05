Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Ajax CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Galatasaray Ajax maçı ne zaman, saat kaçta?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele daha kapıda. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Hollanda devi Ajax karşısında sahaya çıkıyor. Avrupa arenasındaki kritik karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi yayınlanacak?Galatasaray Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Ajax arasındaki mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında Türkiye'de en güvenilir yayıncı olan TRT 1, futbolseverlere maç heyecanını ücretsiz sunacak.

GALATASARAY AJAX CANLI ŞİFRESİZ İZLE!

Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'da kritik bir galibiyet hedeflerken, John Heitinga'nın Ajax'ı da sahadan zaferle ayrılmak için sahaya çıkacak. TRT 1'in canlı yayınları sayesinde taraftarlar, her anı kaçırmadan müsabakayı takip edebilecek.

GALATASARAY AJAX MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Galatasaray Ajax maçı şifresiz olarak izlenebilecek. TRT 1'in ücretsiz yayın politikası sayesinde tüm futbolseverler, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden maçın heyecanını yaşayabilir. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kritik karşılaşmada, Fransız hakem Benoit Bastien'in düdüğüyle başlayacak 90 dakikalık mücadele, ekran başındaki taraftarlar için canlı olarak aktarılacak.

GALATASARAY AJAX MAÇI NE ZAMAN?

Ajax ile Galatasaray arasındaki mücadele, 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında büyük önem taşıyan bu karşılaşma, her iki takımın da galibiyet hedeflediği bir randevu olacak.

Maç tarihi ve saatine göre taraftarlar, maç öncesi analizleri, takım kadrolarını ve son dakika gelişmelerini de takip edebilir. Bu, özellikle Avrupa kupalarında heyecanı dorukta tutan önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ajax maçı saat 23.00'te başlayacak. Johan Cruyff Arena'daki mücadelenin başlama düdüğünü Fransız hakem Benoit Bastien çalacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemliklerini Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.

TRT 1'in canlı yayınları sayesinde, saat 23.00 itibarıyla futbolseverler bu kritik 90 dakikalık mücadeleyi şifresiz olarak ekranlarından takip edebilecek. Avrupa arenasında Türk futbolunun temsilcisi Galatasaray için büyük bir sınav olacak.