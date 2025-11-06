Galatasaray Ajax MAÇ ÖZETİ İZLE! (VİDEO) Galatasaray Ajax maçı kaç kaç bitti?

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax'a konuk oldu. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadele, sarı-kırmızılılar için unutulmaz bir akşam olarak kayıtlara geçti. Peki, Galatasaray Ajax maç özeti nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Ajax maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Ajax maçı golleri kim attı? Galatasaray Ajax maçı geniş özet (VİDEO) linki haberimizde...

Maç boyunca Galatasaray'ın disiplinli savunma anlayışı ve hızlı kontra atakları öne çıktı. Ajax, ev sahibi olmanın avantajına rağmen rakibine karşı etkili bir çözüm üretemedi ve şampiyonlar ligi arenasında beklenmedik bir skorla sahadan ayrıldı.

Bu galibiyetle Galatasaray, Devler Ligi'nde üst üste üçüncü zaferini elde ederek gruptaki iddiasını güçlendirdi.

GALATASARAY AJAX MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, Ajax karşısında rakibini adeta sahadan sildi ve 3-0'lık net bir skorla galip geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve grupta puanını 9'a yükseltti. Öte yandan Ajax, oynadığı 4 maçta henüz puan kazanamadı ve grubun en zayıf halkası konumuna düştü.

Bu skor aynı zamanda Galatasaray'ın Avrupa sahnesinde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

GALATASARAY AJAX MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Maçın golleri, Victor Osimhen'in yıldızlaşmasıyla geldi. 59. dakikada başlayan gol serisi, 65. dakikadaki penaltı ve 78. dakikadaki bir başka penaltı golüyle pekişti.

Osimhen'in performansı, hem takımına galibiyeti getirdi hem de taraftarların heyecanını zirveye çıkardı. Özellikle penaltılardaki soğukkanlılığı ve ceza sahasındaki etkinliği, Galatasaray'ın hücum hattında güven veren bir unsur olarak öne çıktı.