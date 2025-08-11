Galatasaray'a sürpriz sağ bek! Galatasaray sağ bek transferi kim olacak?

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa'da güçlü bir kadro hedefleyen Galatasaray, sağ bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Taraftarların merak ettiği Galatasaray transfer hamlesi, Sacha Boey ihtimali ile birlikte İtalya'dan gelen flaş iddia ile daha da gündeme oturdu. Peki, Galatasaray sağ bek transferi kim olacak?

GALATASARAY SAĞ BEK TRANSFERİ KİM OLACAK?

Sezonun ilk golünü Barış Alper Yılmaz kaydederken, geçen sezon ara transferde kadroya katılan Eren de Gaziantep FK maçında Galatasaray formasıyla ilk gol katkısını verdi. 16. dakikada fileleri havalandıran Eren, 17. resmi maçında bu başarısını elde etti.

Galatasaray transfer stratejisi şu anda sağ bek pozisyonuna odaklanmış durumda. Eski yıldızı Sacha Boey ile görüşmeler devam ederken, alternatif planlar da devrede yer alıyor.

İtalyan basını, Galatasaray'ın Serie A'da forma giyen deneyimli bir sağ bek ile temas kurduğunu ve transferin kısa sürede sonuçlanabileceğini yazdı. Yönetim, Avrupa kupaları öncesinde kadro derinliğini artırmayı hedefliyor. Sağ bek transferi, teknik direktörün de öncelikli listesinde yer alıyor.

GALATASARAY'DAN PAVARD HAMLESİ

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard transferi için harekete geçti. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı habere göre Galatasaray yönetimi, Pavard'ın transferi konusunda Inter ile resmi temaslara başladı.

Galatasaray'ın, 28 yaşındaki Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmeleri ilerletmek amacıyla somut adımlar attığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 maça çıkan Pavard, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

