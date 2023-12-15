Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle futbolcular dahil birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan'ın, pandemide cezaevinden geçici olarak tahliye edilen ancak yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan Ponzi Mine lakaplı Mine Mumcu'yu örnek aldığı ortaya çıktı. Mumcu da sanat dünyasındaki önemli isimleri ve yatırımcıları dolandırma suçundan yargılanıyordu.

Aralarında eski futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandıran Seçil Erzan davası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Erzan'ın, pandemi döneminde cezaevinden geçici olarak tahliye edilen ancak yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan Ponzi Mine lakaplı Mine Mumcu'yu örnek aldığı belirtildi. Mumcu da sanat dünyasındaki önemli isimleri dolandırmıştı.

SEÇİL ERZAN FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

FATİH TERİM 10 MİLYON DOLAR, ARDA TURAN 8 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi. Soruşturmanın bu aşamasında, Fatih Terim'in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade edilirken, bazı iddialara göre dosya büyüklüğü 80 milyon dolara yakındı. Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise için 6 ile 8 milyon euro arasında parasının kaybolduğu da iddia edildi.

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.