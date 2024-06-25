Füllkrug kimdir? Füllkrug kaç yaşında, hangi takımda mevkisi ne?

Forvet transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Alman devi Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u istedi. Sarı-lacivertli takım, bu transfer için iki tarafla da görüşmelerini sürdürüyor. Almanya Milli Takımı ile EURO 2024'te de mücadele eden Füllkrug, turnuvada forma giydiği 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Füllkrug kimdir?

FÜLLKRUG KİMDİR?

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na ilgisi bulunan Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın bu transfer için iki tarafla da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Borussia Dortmund'a geçtiğimiz sezon katılan Füllkrug'un takımıyla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki tecrübeli golcünün piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 39'u ilk 11 olmak üzere 43 maça çıkan Alman forvet, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Almanya Milli Takımı ile EURO 2024'te de mücadele eden Niclas Füllkrug, gruplarda oynanan 3 maçta 2 gol attı.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VARBorussia Dortmund'a geçtiğimiz sezon katılan Füllkrug'un takımıyla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki tecrübeli golcünün piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.SEZON PERFORMANSIGeride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 39'u ilk 11 olmak üzere 43 maça çıkan Alman forvet, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Almanya Milli Takımı ile EURO 2024'te de mücadele eden Niclas Füllkrug, gruplarda oynanan 3 maçta 2 gol attı.