Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı için nefesler tutuldu. Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde ise Fenerbahçeli Fred'in akıbeti taraftarların gündemine oturdu. Fred Süper kupada forma giyecek mi?

FRED SÜPER KUPADA FORMA GİYECEK Mİ?

Konu hakkında TFF'nin Disiplin Talimatı:

"Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki resmi müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.

Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip profesyonel lig ve kupa müsabakalarında infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler, cezalarının infazı tamamlanana kadar hiçbir resmi müsabakalarda oynayamazlar veya görev alamazlar.''

Fred ve Mert Hakan, 4 maç ve üzerinde ceza almamalarında ötürü önümüzdeki Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecekler.