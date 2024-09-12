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Fode Ballo Toure kimdir? Fodé Ballo Touré kaç yaşında, nereli?

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Fode Ballo Toure hakkında merak edilenler araştırılıyor. Fodé Ballo Touré'nin yaşı ve nereli olduğu konularında bilgi arayışı devam ediyor. Peki, Fode Ballo Toure kimdir? Fodé Ballo Touré kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fodé Ballo-Touré'nin kariyeri ve başarıları araştırılıyor. Fodé Ballo-Touré, Fransa'nın Paris şehrinde doğmuştur. Aslen Senegal kökenli ve Senegal milli takımı oyuncusudur. Futbol kariyerine PSG altyapısında başlamış ve çeşitli yaş kategorilerinde forma giymiştir. Peki, Fode Ballo Toure kimdir? Fodé Ballo Touré kaç yaşında, nereli? Fode Ballo Toure'nin hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.

FODE BALLO TOURE KİMDİR?

Fodé Ballo-Touré 3 Ocak 1997 yılında doğmuştur. Serie A kulübü AC Milan'da sol bek olarak görev yapan profesyonel bir futbolcudur. Fransa doğumlu olan Ballo-Touré, Senegal milli takımının oyuncusudur.

Fode Ballo Toure kimdir? Fodé Ballo- Touré kaç yaşında, nereli?

FODE BALLO TOURE KARİYERİ HAKKINDA

Lille Fodé Ballo-Touré, Paris Saint-Germain akademisinde futbola başladı. 1 Temmuz 2017'de PSG ile olan sözleşmesi sona erdi ve Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Lille ile sözleşme imzaladı. Ligue 1'deki ilk maçına 6 Ağustos 2017'de Nantes'a karşı oynanan ve Lille'in 3-0 galip geldiği maçta çıktı. Maça ilk 11'de başladı ve devre arasında Rominigue Kouamé ile değiştirildi.

  • Monaco 10 Ocak 2019'da Ballo-Touré, AS Monaco ile sözleşme imzaladı.
  • AC Milan 18 Temmuz 2021'de Fodé Ballo-Touré, AC Milan ile Haziran 2025'e kadar süren bir sözleşme imzaladı.
  • Fulham'a Kiralık 1 Eylül 2023'te, Ballo-Touré, Premier Lig kulübü Fulham'a sezon sonuna kadar kiralandı.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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