Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fodé Ballo-Touré'nin kariyeri ve başarıları araştırılıyor. Fodé Ballo-Touré, Fransa'nın Paris şehrinde doğmuştur. Aslen Senegal kökenli ve Senegal milli takımı oyuncusudur. Futbol kariyerine PSG altyapısında başlamış ve çeşitli yaş kategorilerinde forma giymiştir. Peki, Fode Ballo Toure kimdir? Fodé Ballo Touré kaç yaşında, nereli? Fode Ballo Toure'nin hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.

FODE BALLO TOURE KİMDİR?

Fodé Ballo-Touré 3 Ocak 1997 yılında doğmuştur. Serie A kulübü AC Milan'da sol bek olarak görev yapan profesyonel bir futbolcudur. Fransa doğumlu olan Ballo-Touré, Senegal milli takımının oyuncusudur.

FODE BALLO TOURE KARİYERİ HAKKINDA

Lille Fodé Ballo-Touré, Paris Saint-Germain akademisinde futbola başladı. 1 Temmuz 2017'de PSG ile olan sözleşmesi sona erdi ve Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Lille ile sözleşme imzaladı. Ligue 1'deki ilk maçına 6 Ağustos 2017'de Nantes'a karşı oynanan ve Lille'in 3-0 galip geldiği maçta çıktı. Maça ilk 11'de başladı ve devre arasında Rominigue Kouamé ile değiştirildi.