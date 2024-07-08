Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kimlerle oynayacak? A Milli Voleybol Takımı kadrosunda kimler var? Filenin Sultanları maç takvimi!

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi açıklandı. Peki, Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kimlerle oynayacak? A Milli Voleybol Takımı kadrosunda kimler var? Filenin Sultanları maç takvimi!

FİLENİN SULTANLARI KİMLERLE OYNAYACAK?

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanlarının maç programı şu şekilde:

29 TEMMUZ

10.00: Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS

10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00: Türkiye-İtalya

KADRODA KİMLER VAR?

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler:

Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı