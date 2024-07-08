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Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kimlerle oynayacak? A Milli Voleybol Takımı kadrosunda kimler var? Filenin Sultanları maç takvimi!

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Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kimlerle oynayacak? A Milli Voleybol Takımı kadrosunda kimler var? Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları'nda kimle karşılaşacağı belli oldu. Detaylı maç takvimi ve rakipleri hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosu da açıklandı.

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi açıklandı. Peki, Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kimlerle oynayacak? A Milli Voleybol Takımı kadrosunda kimler var? Filenin Sultanları maç takvimi!

FİLENİN SULTANLARI KİMLERLE OYNAYACAK?

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kimlerle oynayacak? Filenin Sultanları maç takvimi!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanlarının maç programı şu şekilde:

29 TEMMUZ

10.00: Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS

10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00: Türkiye-İtalya

Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kimlerle oynayacak? Filenin Sultanları maç takvimi!

KADRODA KİMLER VAR?

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler:

Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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