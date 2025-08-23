Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - İspanya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç programı duyuruldu. Milli takımımız, turnuvaya İspanya karşısında başlayacak. Grup maçlarının ardından ay-yıldızlılar, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Türkiye - İspanya voleybol maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki açılış maçını 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya'ya karşı oynayacak. Bu heyecan verici karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak ve Türkiye'nin turnuvadaki performansı için büyük bir öneme sahip. Ay-yıldızlı ekibimiz, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak ve maçın sonucu, şampiyonadaki ilerleyişi için kritik bir dönüm noktası olacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA İZLENECEK?

Türkiye ile İspanya arasındaki voleybol maçı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası kapsamında, Türkiye'nin en sevilen spor kanallarından biri olan TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen voleybolseverler, TRT Spor'u takip edebilirler.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSUNDA KİMLER VAR?