Filenin Sultanları'nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç programı duyuruldu. Milli takımımız, turnuvaya İspanya karşısında başlayacak. Grup maçlarının ardından ay-yıldızlılar, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Türkiye - İspanya voleybol maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - İspanya voleybol maçı nerede oynanacak?

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları'nın turnuvadaki açılış mücadelesi 23 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek ve rakip İspanya olacak. Bu kritik maç, ay-yıldızlı ekibimizin şampiyona performansı için büyük önem taşıyor. Milli takımımızın sahadaki mücadelesi, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma saat 15.30'da başlayacak ve her iki takımın da galibiyet için sahaya çıkması bekleniyor. Bu maç, Türkiye'nin turnuvada ilerleyişi açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

2025 FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:

23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya

25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan

27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSUNDA KİMLER VAR?