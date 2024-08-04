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Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının çeyrek finalde rakibi kim olacak?

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Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının çeyrek finalde rakibi kim olacak? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde kimle karşılaşacağı merak konusu oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaştı. İtalya'ya 3-0 yenilen Milli Takım, 6 Ağustos'ta çeyrek final maçına çıkacak. Filenin Sultanlarının çeyrek finalde hangi takımla oynayacağı merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının çeyrek finalde rakibi kim olacak?

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin çeyrek final olimpiyat mücadelesi 6 Ağustos Salı günü saat 10:00'da gerçekleşecek.

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının çeyrek finalde rakibi kim olacak?

TÜRKİYE'NİN ÇEYREK FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

C Grubu'nda bulunan ve grubunu ikincilikle tamamlayan Türkiye'nin çeyrek final rakibi, 4 Ağustos günü gerçekleşecek diğer voleybol karşılaşmaları sonucunda netleşecek.

14:00 Fransa - ABD

18:00 Çin - Sırbistan

22:00 Brezilya - Polonya

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının çeyrek finalde rakibi kim olacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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