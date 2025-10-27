Türk spor dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Fikret Orman, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanı olarak hem sportif başarıları hem de vizyoner yönetimiyle adından sıkça söz ettirmiştir. Peki, Fikret Orman kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Fikret Orman'ın serveti ne kadar? Fikret Orman'ın kariyerine ve özel hayatına dair detaylar haberimizde!

FİKRET ORMAN KİMDİR?

Fikret Orman, 4 Kasım 1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk inşaat mühendisi, iş insanı ve spor yöneticisidir. Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanı olarak tanınan Orman, kulüp tarihinde hem sportif başarılar hem de önemli altyapı yatırımlarıyla anılmıştır. Orta öğrenimini Işık Lisesi'nde tamamlayan Orman, yükseköğrenimine Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başlamış, ardından eğitimine ABD'nin Florida Üniversitesi'nde devam etmiştir.

Profesyonel iş yaşamına aile şirketlerinde başlayan Orman, otomotiv yedek parça ve ticari araç sistemleri alanında faaliyet gösteren Orsan Yedek Parça Sanayi ve Knorr-Orsan Ticari Araç Sistemleri şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. İngilizce bilen Orman, aynı zamanda iki çocuk babasıdır.

Spor yöneticiliği kariyerinde Beşiktaş'a ilk olarak 2000 yılında Serdar Bilgili yönetiminde girmiştir. 2004'te başkanlık için aday olan ancak seçilemeyen Orman, 2012 yılında Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmasıyla boşalan koltuğa seçilmiştir. Başkanlığı döneminde Beşiktaş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig şampiyonluklarını kazanmıştır. Ayrıca İnönü Stadı'nın yıkılıp yerine Vodafone Arena'nın inşa edilmesi sürecini de yönetmiştir.

FİKRET ORMAN KAÇ YAŞINDA?

Fikret Orman, 4 Kasım 1967 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Henüz 58. yaşına girmemiş olan Orman, iş ve spor dünyasındaki aktifliğiyle Türkiye'nin tanınan figürlerinden biri olarak görülmektedir.

FİKRET ORMAN NERELİ?

Başarılı yönetici, İstanbul doğumludur. Ancak ailesinin kökeni Artvin'in Hopa ilçesine dayanmaktadır. İstanbul'da doğup büyüyen Orman, hem eğitim hem iş hayatında İstanbul merkezli bir kariyer yürütmüştür.

FİKRET ORMAN'IN SEVGİLİSİ KİM? - FİKRET ORMAN ESKİ SEVGİLİLERİ KİM?

Fikret Orman, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almaktadır. Son dönemde Beşiktaş'ın eski başkanı Orman'ın, emekli manken Güzide Duran ile aşk yaşadığı konuşulmaktadır. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar, bu ilişkinin varlığını güçlendirmiştir.

Geçmişte iş insanı ve eski manken Tuğba Coşkun ile uzun süredir ilişki yaşayan Fikret Orman'ın, son dönemde Güzide Duran ile birlikte olduğu iddiaları magazin sayfalarında geniş yer bulmuştur. Ancak Orman, özel hayatına dair konularda kamuoyuna açıklama yapmamayı tercih etmektedir.

FİKRET ORMAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Fikret Orman'ın servetiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da, iş dünyasındaki yatırımları ve uzun yıllardır sürdürdüğü ticari faaliyetleri dikkate alındığında yüksek bir varlığa sahip olduğu bilinmektedir.

Orman, inşaat ve otomotiv sektöründeki yatırımlarının yanı sıra, yurtdışında da çeşitli ticari girişimlerde bulunmuştur. Beşiktaş başkanlığı döneminde de kulüp gelirlerinin modernizasyonu, stat ve sponsorluk anlaşmaları gibi konularda finansal stratejilere yön veren bir isim olarak öne çıkmıştır.