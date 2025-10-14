Fiat Grande Panda için resmi Türkiye fiyatı açıklandı: Fiat Grande Panda fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Fiat'ın merakla beklenen modeli Grande Panda, Türkiye pazarı için resmi olarak tanıtıldı. Markanın ikonik tasarım çizgilerini modern detaylarla buluşturan yeni modelin fiyatı ve teknik özellikleri de netleşti. Elektrikli versiyonuyla dikkat çeken Grande Panda, şehir içi mobiliteye yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FİAT GRANDE PANDA TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Fiat Grande Panda'nın Türkiye pazarına girişi, otomobil severler tarafından uzun süredir merakla bekleniyordu. Fiat, resmi açıklamasında, Grande Panda modelini Türkiye'ye elektrikli versiyonuyla getirdiğini duyurdu. Model, 2025 yılında Türkiye'de satışa sunuldu. Özellikle elektrikli araçlara yönelik artan talep ve devlet teşvikleri ile bu lansman, Fiat için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'ye getirilme zamanı, elektrikli otomobil segmentinde rekabeti artıracak ve şehir içi kullanım için ideal alternatifler arasında yerini alacak. Ayrıca hibrit versiyonun ilerleyen dönemlerde Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor, bu da tüketiciler için daha fazla seçenek anlamına geliyor.

FİAT GRANDE PANDA TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Fiat Grande Panda, Türkiye'de lansmana özel olarak 1.399.900 TL'den satışa sunuldu. Bu fiyat, tamamen elektrikli versiyon olan "La Prima" donanım paketi için geçerli. Fiat, bu modeli sınırlı sayıda ve belirli bayiler üzerinden satışa çıkardı. Hibrit versiyonun fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı, ilerleyen dönemlerde duyurulması bekleniyor.

FİAT GRANDE PANDA ÖZELLİKLERİ NELER?

Grande Panda, modern tasarımı, kompakt boyutları ve şehir içi kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor. Aracın dikkat çeken bazı teknik ve donanım özellikleri şunlar:

10,25 inç multimedya ekran

Dijital gösterge paneli

Geri görüş kamerası

LED piksel farlar

361 litrelik bagaj hacmi

4 metreye yakın kompakt gövde uzunluğu

Kablosuz şarj ünitesi

Yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi gibi sürüş destek sistemleri

Tüm bu özellikler, Fiat'ın yeni nesil şehir araçlarına getirdiği teknolojik yeniliklerle birleşiyor.

FİAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ Mİ

Evet, Fiat Grande Panda'nın Türkiye'de satışa sunulan versiyonu tamamen elektrikli. Araç, 44 kWh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık 320 kilometreye kadar menzil sunuyor. 83 kW gücündeki elektrik motoru sayesinde hem sessiz hem de çevre dostu bir sürüş deneyimi vadediyor. Ayrıca hızlı şarj desteği ile batarya %20'den %80'e yaklaşık 27 dakikada şarj edilebiliyor.

GRANDE PANDA NEREDE ÜRETİLİYOR?

Fiat Grande Panda'nın üretimi, markanın Avrupa'daki köklü tesislerinde gerçekleştiriliyor. Ana üretim merkezi İtalya'da bulunan FCA (Fiat Chrysler Automobiles) fabrikalarıdır. Üretim süreci, yüksek kalite standartları ve sürdürülebilirlik prensipleriyle yönetiliyor.

Elektrikli versiyonun üretimi ise özellikle Avrupa'nın elektrikli araç teknolojilerine odaklanmış tesislerinde yapılıyor. Bu, araçların hem teknoloji hem de çevreci yaklaşım açısından standartların üzerinde olmasını sağlıyor.