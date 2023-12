Feyza Hakyemez Başar kimdir, kaç yaşında ve Feyza Hakyemez Başar ne iş yapıyor sorularına yanıt aranıyor. Engin ve Dilan Polat'ın kara para ile vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gözler gösterişli hayatlarını sergileyen fenomenlere çevrilmişti. Feyza Hakyemez Başar kimdir, kaç yaşında? Feyza Hakyemez Başar ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir…

FEYZA HAKYEMEZ BAŞAR KİMDİR?

Feyza Hakyemez, Instagram hesabı "feyzahakyemez" olup 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.

Polat operasyonundan sonra hakkında soruşturma başlatılarak mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez Başar, "Bütün iftira atanlarla, bu konuyu prime dökenlerle, bizim adımızı bu konular içinde geçirenlerle yüzleşeceğiz" diyerek gözdağı verdi.

Instagram'da bir takipçisinin "Her gün ana bültenlerinde sizlerin oturduğu masa ele alınıyor ve yurt dışı yasağı getirildiği söylendi. Şimdi yıllardır sizi takip edenlere bir açıklama borçlu değil misiniz?" yorumuna cevap veren Feyza Hakyemez Başar, "Bu konuda ilk defa yorum yapıyorum. Böyle bir konunun içinde adımızın geçiyor olması bizim için çok üzücü. Yazılan, konuşulan her şeyi şaşkınlıkla karşılıyoruz. En yakın zamanda incelemeler bittiğinde, her şey sonuçlandığında en çok ben konuşacağım. Bütün iftira atanlarla, bu konuyu prime dökenlerle, bizim adımızı bu konular içinde geçirenlerle yüzleşeceğiz. Sadece sabırla sürecin bitmesini bekliyoruz. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum" dedi.

Daha sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hakyemez, "Amacım sizi merakta bırakmak değil. Açıklama yapacak gücü kendimde bulduğumda içinde bulunduğumuz süreci sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullanarak eşi Muhammet Oğuz Başar ile pozunu yayınladı.