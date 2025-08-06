Feyenoord Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Feyenoord Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'un konuğu olacak. Kritik mücadele, Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Temsilcimiz, bu turu geçerek grup aşamasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Feyenoord Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Müsabakanın hakem kadrosu ise İsveç Futbol Federasyonu'ndan geliyor. Karşılaşmayı Glenn Nyberg yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini ise aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenecek. Feyenoord Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

FEYENOORD – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda'nın güçlü temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadele 6 Ağustos Çarşamba günü oynanacak ve karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saatiyle 22.00'de çalacak.

Feyenoord - Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın alternatifleri mevcut. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden şifreli olarak ekranlara gelecek.

S Sport Plus platformu, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla erişilebilen özel bir dijital yayın servisi olarak hizmet veriyor. Maçı izlemek isteyenler, S Sport Plus uygulaması veya web sitesi üzerinden canlı yayına erişim sağlayabilir.

S SPORT FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı ise çeşitli dijital TV platformları üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır. Maçı bu kanal üzerinden takip etmek isteyenler için platform ve kanal numaraları şu şekildedir:

• Kablo TV: 240. kanal

• Tivibu: 73. kanal

• Turkcell TV+: 77. kanal

• Vodafone TV: 11. kanal

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de yayın yapılmaktadır.

Feyeneoord Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu zorlu karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan stat, Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan ikonik De Kuip Stadyumu olacak. Fenerbahçe, bu zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI TEK MAÇ MI?

Feyenoord Fenerbahçe maçı iki maç üzerinden oynanacak. 2. maç 12 Ağustos tarihinde İstanbul'da oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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