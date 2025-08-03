Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki en önemli virajlarından biri olan Feyenoord karşılaşması, Hollanda'da De Kuip Stadyumu'nda oynanacak. Maçın canlı yayın bilgileri de netleşti. Özellikle "Feyenoord- Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak?" sorusunun cevabı izleyiciler için büyük önem taşıyor. Peki, Feyenoord- Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maçı şifresiz izlemek mümkün mü? İşte yayın detayları ve maç programı...

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın ilk ayağı 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Yayın hem televizyondan hem de trtizle.com ve TRT İzle mobil uygulaması üzerinden erişilebilir olacak. Bu sayede tüm taraftarlar maçı ücretsiz şekilde izleyebilecek.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1'in UEFA ile yaptığı yayın anlaşması sayesinde, Türkiye temsilcilerinin ön eleme turlarındaki maçlarının büyük kısmı şifresiz ekranlara taşınıyor. Bu durum hem futbolseverleri hem de kulüp taraftarlarını memnun ediyor.