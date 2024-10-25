ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi cenaze törenine katılmak için Skyland Baseball Stadyumu'na geldi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in mezarının nerede olduğu ve cenaze töreninin nasıl gerçekleştirildiği merak ediliyor. Peki, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in mezarı nerede?

FETÖ ELEBAŞI FETHULLAH GÜLEN'İN MEZARI NEREDE?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi, örgütün ABD'de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

FETÖ'cü Şemsettin Efe, cenaze öncesi ve sonrasında tekbir getirilmemesiyle övündü. Efe, "En ufak bir gürültü, slogan, tekbir buranın ortamını bozacak bir davranış görmedik" dedi.

FETHULLAH GÜLEN NE ZAMAN ÖLDÜ?

20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi dört gündür St. Luke's hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.