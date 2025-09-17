Fethi Pekin kimdir? Fethi Pekin kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Ali Koç'un açıkladığı yeni yönetim listesi camiada büyük yankı uyandırdı. Listede yer alan isimlerden biri olan Fethi Pekin ise taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından mercek altına alındı. "Fethi Pekin kimdir?", "Ne iş yapıyor?" ve "Fenerbahçe yönetiminde hangi görevde yer alacak?" gibi sorular, arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FETHİ PEKİN KİMDİR?

Fethi Pekin, Türk hukuk camiasının saygın isimlerinden biri olmasının yanı sıra, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne olan bağlılığıyla da tanınan bir avukattır. Hukuk alanındaki güçlü geçmişi ve mesleki deneyimi ile hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda dikkat çekmiştir. 3 Temmuz 2011 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı başlatılan "kumpas süreci" sonrasında kulübün hukuki mücadelesini üstlenen Pekin, bu zorlu dönemde Fenerbahçe'nin en önemli savunucularından biri olmuştur.

Fethi Pekin'in ismi özellikle Ali Koç'un başkanlık döneminde daha fazla öne çıkmış; önce 2018'de, ardından 2021 ve son olarak 2025'te açıklanan yönetim listelerinde yer alarak kulüp içinde istikrarlı bir şekilde görev almıştır. Fenerbahçe'de genellikle hukuk işleriyle ilgilenmiş, kulübün adalet mücadelesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ile sarı-lacivertli camiaya olan derin aidiyetini farklı alanlarda da göstermiştir.

FETHİ PEKİN KAÇ YAŞINDA?

Fethi Pekin, 9 Eylül 1969 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Genç yaşta başladığı hukuk kariyeri boyunca, hem profesyonel hem de sportif alanlarda önemli sorumluluklar üstlenmiş, özellikle Fenerbahçe camiası içinde uzun yıllardır aktif bir şekilde yer almaktadır. Deneyimi ve yaşı itibarıyla, kulübe hukuk ve yönetim anlamında önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

FETHİ PEKİN NERELİ?

Fethi Pekin, İzmir doğumludur. 1969 yılında bu şehirde dünyaya gelen Pekin, eğitim hayatının bir bölümünü Türkiye'de, bir bölümünü ise yurt dışında geçirmiştir. İzmirli köklerine rağmen mesleki ve profesyonel yaşamını daha çok İstanbul merkezli sürdürmüştür. Ancak doğup büyüdüğü İzmir, onun kişisel kimliğinde önemli bir yer tutmaktadır.

FETHİ PEKİN KARİYERİ

Fethi Pekin'in kariyeri hukuk alanında şekillenmiştir. Üniversite eğitimini hukuk fakültesinde tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunarak uluslararası tecrübeler edinmiştir. Türkiye'ye döndükten sonra, kendi hukuk ofisi olan Pekin & Pekin'i kurarak, çok sayıda yerli ve yabancı müvekkile hizmet veren saygın bir hukuk danışmanlık firması haline getirmiştir.

En çok dikkat çektiği dönem ise Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011'de maruz kaldığı kumpas süreci olmuştur. Bu süreçte kulübün avukatlığını üstlenerek, Fenerbahçe'nin haklarını savunmada öncü rol oynamıştır.

Ali Koç'un başkanlığıyla birlikte Fenerbahçe yönetimine adım atan Pekin, 2018 ve 2021 yıllarında kulüp yönetiminde yer aldı. Hukuk işlerinden sorumlu yönetici olarak görev yapan Pekin, 2025 seçim sürecinde de Ali Koç'un yeni yönetim listesinde yer alarak camiaya katkı sunmaya devam etmektedir.