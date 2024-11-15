Fenerbahçe, Zenit ile bu akşam kozlarını paylaşıyor. Trendyol Süper Lig'de verilen milli arayı boş geçmek istemeyen sarı-lacivertli kulüp, Rusya ekibini hazırlık maçında sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Zenit CANLI izle! Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı nerden izlenir?

FENERBAHÇE FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Zenit, karşı karşıya geleceği Hazirlik Maçi maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE MAÇI?

Süper Lig, A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçları nedeniyle 12. haftanın ardından ara verdi.

Bu süreçte Fenerbahçe, milli arada teknik direktör Sergey Semak yönetimindeki Zenit ile hazırlık maçına çıkacak.

FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Zenit Maçı, saat 20:00 başlayacak.

FENERBAHÇEZENİT MAÇI HANGİ KANALDA

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki hazırlık maçıTRT 1'dencanlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-ZENİT İLK 11'LER

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