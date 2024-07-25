Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da törene katıldı. Taraftarların heyecanla beklediği Youssef En-Nesyri transferi gerçekleşti.

FENERBAHÇE YOUSSEF EN- NESYRI İLE ANLAŞTI MI?

Futbolcuyu 20 milyon avronun altında (19,5 milyon avro) bir bonservisle kadroya kattıklarını belirten Ilıcalı, "Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosuna sahip. Hocamızın takdiriyle başka eksiklerimizi de tamamlayacağız." diye konuştu.

Sevilla'ya 19 milyon 500 bin avro bonservis bedelinin 4 yıl içinde 8 taksitle ödenecek olması hakkında Ilıcalı, "Ben de şaşırıyorum. Başkanımız, 'Böyle olursa transfer gerçekleşir.' diyor. Ben de takdirle seyrediyorum. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa çok negatiften başlayınca, iknada başarılı oluyoruz. Benim de kulübüm var ama bu konularda böyle değilim." şeklinde konuştu.

Kadrodaki oyunculara teklif gelip gelmediği konusunda, geçen sezon takımın ligde 99 puan topladığını hatırlatan Ilıcalı, "Bu puanı toplamış bir takımın oyuncularını yollamalı mıyız? Bu konuda başkanımızın önderliğinde, aklımızın almayacağı bir teklif gelmediği sürece oyuncu satmayacağız. Ferdi'ye 30 milyon avro bile bizi heyecanlandırmıyor." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ise En-Nesyri transferinden duyduğu memnuniyeti aktararak, "Bu kalitede bir futbolcuyu bu kadar erken getirebildiğimiz için çok mutluyum. Çünkü biz UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri oynuyoruz ve transfer 1,5 ay sonra kapanacak. Transferlerimizin yüzde 95'ini tamamladık." ifadelerini kullandı.