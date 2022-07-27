Fenerbahçe tribünlerinden Putin Bestesi! (VİDEO) Fenerbahçe Putin tezahüratı izle!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. İlk maçın golsüz tamamlanmasının ardından rövanş maçında 2-1'lik skorla üstünlük sağlayan Kiev ekibi turu atlayan taraf oldu. Maçta Fenerbahçe tribünlerinden Putin bestesi yapıldı. İşte, Fenerbahçe Putin bestesi! Fenerbahçe Putin tezahüratı!
Fenerbahçe Putin bestesi! Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. İlk maçın golsüz tamamlanmasının ardından rövanş maçında 2-1'lik skorla üstünlük sağlayan Kiev ekibi turu atlayan taraf oldu. Maçta Fenerbahçe tribünlerinden Putin bestesi yapıldı. İşte, Fenerbahçe Putin bestesi! Fenerbahçe Putin tezahüratı haberimizde...
FENERBAHÇE PUTİN BESTESİ
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına Fenerbahçeli taraftarların yaptığı tezahürat damga vurdu. Maçın 57. dakikasında Ukrayna temsilcisinin 1-0 öne geçmesinin ardından Kievli oyuncuların abartılı sevinci Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Statta dakikalarca Rusya Devlet Başkanı lehine "Vladimir Putin" tezahüratları yapıldı.
İSMAİL YÜKSEK KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI
Maç boyunca gol fırsatlarını tepen Fenerbahçe'de İsmail Yüksek karşılaşmanın 53. dakikasında, rakibini orta sahada düşürdü ve ikinci sarıdan, kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı büyük bir üzüntü yaşarken oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.
10 KİŞİ KALAN FENERBAHÇE GOLÜ YEDİ
İsmail Yüksek'in oyundan atılmasından 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.
STATTAN "PUTİN" SESLERİ YÜKSELDİ
Golün ardından abartılı sevinç gösterilerinde bulunan Kievli futbolcular, Fenerbahçeli taraftarı kızdırdı. Statta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yapıldı.