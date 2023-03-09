UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.Kritik mücadelenin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı lacivertlilerin hedefi zoru deplasmandan avantajlı bir skor ile geri dönmek. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe, Sevilla ile 2007-208 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. İstanbul'da Sevilla'ya 3-2'lik skorla üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanş maçında penaltılarda yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun bu karşılaşmada yer alamayacak.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka 9 Mart Perşembe günü ( Bugün) Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'te oynanacak.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacağı kritik müsabaka 9 Mart Perşembe günü saat 23:00 da başlayacak. Müsabaka Exxen 'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynnacvak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Sevilla: Bono, Navas, Nianzou, Gudelj, Acuna, Rakitic, Fernando, Jordan, Torres, Lamela, En-Nesyri

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, King, Valencia

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Sevilla ile deplasmanda oynayacağı maçı Fransız Hakem François Letexier yönetecek. Letexierin yardımcılıklarını Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmanın 4üncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.