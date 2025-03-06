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Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç detayları!

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç detayları!
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında güçlü İskoç temsilcisi Rangers ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak, maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Rangers maçının tüm detayları, yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finale yükselmek için bu kritik mücadelede avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Rangers maçının hakemi kim? İşte, Fenerbahçe Rangers maçıyla ilgili merak edilenler…

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, son gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma, 6 Mart 2025 Perşembe günü, saat 20.45'te İstanbul'daki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç detayları!Fenerbahçe - Rangers maçı

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Rangers arasında oynanacak bu kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın öncesinde ve sonrasında futbol yorumcularının analizleri ve özel röportajları TRT 1 Spor Stüdyosu'nda futbolseverlerin karşısında olacak.

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç detayları!Fenerbahçe - Rangers maçı

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇININ HAKEMLERİ KİM?

FENERBAHÇE ile RANGERS arasında oynanacak olan UEFA AVRUPA LİGİ son 16 turu ilk maçını, İSPANYOL HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ yönetecek. Karşılaşmada HERNANDEZ'in yardımcılıklarını yine İspanya Futbol Federasyonu'ndan JOSE NARANJO ve GUADALUPE PORRAS AYUSO yapacak. Dördüncü hakem olarak ise JOSE LUIS MUNUERA görev alacak.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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