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Fenerbahçe puan kaybetti mi? Fenerbahçe Galatasaray'ın kaç puan gerisinde?

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Fenerbahçe puan kaybetti mi? Fenerbahçe Galatasaray'ın kaç puan gerisinde?

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirve yarışındaki kritik virajda sarı-lacivertliler, sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç sonrası Fenerbahçe Galatasaray'ın kaç puan gerisinde ve Fenerbahçe puan kaybetti mi konuları merak edildi.

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla zirve yarışında büyük yara alan sarı-lacivertlilerin, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Fenerbahçe puan kaybetti mi? Fenerbahçe Galatasaray'ın kaç puan gerisinde?

FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ Mİ?

Karşılaşma oldukça tempolu başlarken sarı-lacivertliler 14. dakikada Mert Hakan ile golü buldu. Ancak VAR, golden önce Yandaş'ın topu eliyle kontrol ettiğini belirterek golü iptal etti. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise penaltı kazanan Adana Demirspor'da topun başına Belhanda geçti. Deneyimli futbolcunun vuruşunda, Altay Bayındır gole izin vermedi.

İkinci yarıya Adana Demirspor iyi başlarken, Altay Bayındır kalesinde adeta devleşti. 84. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Adana Demirspor'da Ndiaye, topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertlilerde ise 88. dakikada Enner Valencia sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren isim oldu.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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