Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin rakibi kim? Sorusu, bugün gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekiminin ardından gündeme geldi. Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesinden sonra ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi belli oldu mu?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş karşılaşmasını 14 Mart'ta oynayacak.

İşte eşleşmeler;

Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya)

Ajax (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)

Molde (Norveç) - Club Brugge (Belçika)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Fenerbahçe (Türkiye)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)

Sturm Graz (Avusturya) - Lille (Fransa)

Maccabi Haifa (İsrail) - Fiorentina (İtalya)