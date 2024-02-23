Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? Merak konusu oluyor ve araştırılıyordu. Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesinden sonra ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu mu?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

İşte Sarı-lacivertlilerin bu turda karşılaşabileceği Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

Ajax (Hollanda)

Olympiakos (Yunanistan)

Molde (Norveç)

Sturm Graz (Avusturya)

Maccabi Haifa (İsrail)

Servette (İsviçre)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 23 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olacak olan kura çekimi canlı olarak yayınlanacak.

Seri başı takımlar;

Fenerbahçe (Türkiye)

Aston Villa (İngiltere)

Club Brugge (Belçika)

Fiorentina (İtalya)

Lille (Fransa)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)

PAOK (Yunanistan)

Viktoria Plzen (Çekya)

Seri başı olmayan takımlar;

Ajax (Hollanda)

Olympiakos (Yunanistan)

Molde (Norveç)

Sturm Graz (Avusturya)

Maccabi Haifa (İsrail)

Servette (İsviçre)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)