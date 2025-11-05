Domenico Tedesco'dan Real Madrid örneği: Onlar da zorlandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Viktoria Plzen maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN İSTİYORUZ"

Viktoria Plzen ile oynayacakları maç hakkında konuşan Domenico Tedesco, "Çok önemli bir maça çıkacağız, kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz. Rakibimiz de birkaç hafta önce teknik direktör değiştirdi. Yeni teknik direktörleri ile 5'te 5 yaptılar ve bu süreçte Roma'yı da yendiler. O maça çok iyi bir hazırlık yapmışlardı. Yüksek enerjili bir takım. Bizim için zor olacak ama tek odağımız kazanmak. Bunun için her şeyi yapmak istiyoruz. 3 puan istiyoruz. 3 puan için her şeyi denemeliyiz." dedi.

"BUNLAR LÜKS PROBLEMLER

Forvette kimin oynayacağı konusunda yorum yapan deneyimli hoca, "Kimin oynayacağını göreceksiniz. Elimizde opsiyonlar var. Talisca ve En-Nesyri iyi performans gösterdiler. Bunlar bizim için lüks problemler." ifadelerini kullandı.

"PAZAR GÜNÜ DE AYNI ŞEKİLDE''

"Kadro istikrarının takımın başarısında etkisi nedir?" sorusunu da yanıtlayan Tedesco "Tabii ki her takımın belirli istikrarı olması gerekiyor. 5-6 oyuncusunun oynamaya uygun olması gerekiyor. Bu ne demek, cezalar oluyor, bazen taze ayak istiyorsunuz. Mesela bu maçta deplasmanda oynayacağız ve taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak, pazar günü de aynı şekilde. İki durumun bir karışımı. Çok net bir 11'imiz yok çünkü çok iyi oyuncularımız var ve rotasyon yapıyoruz. Rotasyon yaptığımızda da kalitemiz düşmüyor." yorumunu yaptı.

"REAL MADRID DE ZORLANDI"

" Fenerbahçe'nin ilk hedefi şampiyonluk ama son 3 senede Avrupa genetiği de oluştu. Bu konuda ne diyecek? Rakibi Viktoria Plzen de 7 maçta 6 galibiyet aldı. Rakip için de bir değerlendirme yapabilir mi?" sorusuna da cevap veren Domenico Tedesco, şu sözleri sarf etti:

"Sadece takımların adına bakarak, "Bu takım kazanacak" demek kolay olurdu. Takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Fenerbahçe'den önce takımları bu kadar detaylı bilmiyordum ama inceledikten sonra her takımın iyi oyuncuları var. Plzen de her sene uluslararası turnuvada yer alan bir takım. Burada maç kazanılabilir ama zor geçiyor. Real Madrid de burada oynadı ve 4-2 kazandı ama zor geçmişti. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Ama sizin her zaman şunu düşünmemiz gerekiyor, kiminle oynadığınızın bir önemi yok, o takımı detaylı incelemeli ve her şeyinizi vermelisiniz. Tıpkı Zagreb'te olduğu gibi. Orada yüzde yüz değildik ve kaybettik."