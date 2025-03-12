Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe turu nasıl geçer?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Şimdi gözler rövanş maçına çevrildi. Fenerbahçe turu nasıl geçer? Sarı-lacivertliler hangi skorlarla çeyrek finale yükselir? İşte Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimalleri ve maç detayları…

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

?Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından, çeyrek finale yükselmek için deplasmanda oynanacak rövanş maçında belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.?

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 3 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet alırsa maç uzatmalara gidecek. Önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 286. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki 285 müsabakada 112'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken 61 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.