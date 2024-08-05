FENERBAHÇE- LILLE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini elemişti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. FENERBAHÇE- LILLE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE- LILLE MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımına konuk olacak.

FENERBAHÇE- LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.