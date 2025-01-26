Fenerbahçe Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? I CANLI ANLATIM

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FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

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FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe Göztepe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Fenerbahçe Göztepe canlı yayın linki üzerinden Fenerbahçe Göztepe maçı canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI LİNK

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPEMAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Göztepe maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Göztepe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

İlk 11'ler:

CANLI ANLATIM





Maç 3-2 sona erdi.

82'GOL MIROSHI! Romulo, penaltı noktasının sağından kaleye gelişine bir şut çekti. Arka direğe gelen topta Miroshi, kale yakınında kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

82' GOOOLLL! Fenerbahçe 3-2 Göztepe (Miroshi)

80' Matsuki, orta alanda Szymanski'ye faul yaptı.

79' Göztepe'de Dennis ve Tijanic yerine Matsuki ile Ahmet Ildız oyuna dahil oldu.

78' Saint Maximin, rakip ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top, kaleci Lis'te kaldı.

77' Göztepe'de Juan yerine Emersonn oyuna dahil oldu.

75' Mücadelenin bu dakikasında Fenerbahçe %61-%39 Göztepe topa hakim.

73' TEHLİKELİ ATAK! Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta Dzeko, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, soluna uzanarak topu çıkardı. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

72' Heliton, kendi ceza yayının gerilerinde Dzeko'ya faul yaptı.

70' Djiku, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Hakem Atilla Karaoğlan, sağlık ekiplerini oyuna dahil etti.

69' Kostic, orta alanın solunda Tijanic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

67' Kullanılan köşe vuruşunda En Nesyri, kafa vuruşunu yaptı. Heliton'a çarpan top dışarı gitti. Fenerbahçe, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

67' Szymanski, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına çevirmek istedi. Savunmada Miroshi, araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

65' En Nesyri, orta alanın solunda Nielsen'e faul yaptı.

64' Szymanski, orta alanda Dennis'e faul yaptı.

63' Djalma'nın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada İrfan Can topa sahip oldu.

60' Mücadelenin üçte ikilik kısmını geride bıraktık.

58' Amrabat, orta alanda topu elle kontrol etti. Göztepe, serbest vuruş kullanacak.

55' GOL OĞUZ AYDIN! Fred'in orta alandan sağ kanatta bulunan Oğuz Aydın'a verdiği pasta Oğuz, ceza sahası dışı sağ çarprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

55' GOOOLLL! Fenerbahçe 3-1 Göztepe (Oğuz Aydın)

53' GOOOLLL! Fenerbahçe 2-1 Göztepe (En-Nesyri)

50' Dennis, orta alanda Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

49' Maximin'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Lis topu yumrukladı. En Nesyri, kaleci Lis'e faul yaptı.

48' Nielsen'in sol ayağının üstüyle ceza yayından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

46' GOL EN NESYRI! Saint Maximin'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Bokele'den seken top arka direkte En Nesyri'nin önünde kaldı. En Nesyri'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

46' GOOOLLLL! Fenerbahçe 1-1 Göztepe (En-Nesyri)

46' Fenerbahçe'de Tadic ve Yusuf'un yerine Kostic ile Saint Maximin oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Fenerbahçe 0-1 Göztepe

45+7' TEHLİKELİ ATAK! Edin Dzeko, rakip yarı alanın sağında ceza sahasının sağına hareketlenen En Nesyri'yi topla buluşturdu. En Nesyri'nin sol ayağıyla çektiği şutu kaleci Lis kurtardı. Sonrasında Göztepe savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

45+4' Pozisyonun ardından hakem Atilla Karaoğlan'a faul itirazlarında bulunan En Nesyri ve teknik sorumlu Foti, sarı kart gördü.

45+3' Oğuz Aydın, orta sahanın solunda Djalma ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

45+2' Nielsen, rakip ceza yayının gerilerinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde kalenin üstünden dışarı çıktı.

45+1' En Nesyri, rakip ceza yayının sağında Koray Günter'e faul yaptı.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

44' Romulo, ayağa kalktı mücadele kaldığı yerden devam etti.

43' Romulo, Fenerbahçe yarı alanında Yusuf ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası kendini yere bıraktı.

40' Oğuz Aydın, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Heliton topu karşıladı. Sonrasında sol kanata açılan topta Fred, ceza sahasına bir kez daha ortaladı. Göztepe savunmasında Heliton bir kez daha topu karşıladı.

39' Juan, rakip ceza yayının solunda Dzeko'ya faul yaptı.

37' TEHLİKELİ ATAK! Romulo, ceza sahasının sağından içeriye yerden çevirdi. Tijanic'in vuruşunda top, kaleci İrfan'da kaldı.

36' ÇİZGİDEN ÇIKARDI! Juan, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yerden çevirdi. Fenerbahçe, savunması 6 pasta topu karşıladı ancak meşin yuvarlak penaltı noktasına sekti. Djalma, penaltı noktasında topla buluşarak sol ayak içiyle şutunu çekti. ğuz Aydın, topu çizgiden çıkardı.

35' İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girdik.

34' Oğuz Aydın, rakip ceza sahasının sağında Miroshi'ye faul yaptı.

33' Heliton, orta alanda Dzeko'ya faul yaptı.

33' Juan, Fenerbahçe yarı alanının solunda Djiku'ya faul yaptı.

30' Karşılaşmanın üçte birlik kısmını geride bıraktık.

29' Mücadelenin bu dakikasında Fenerbahçe %70-%30 Göztepe topa hakim.

26' Mücadeledeki ilk isabetli şut GOL oldu. Fenerbahçe 0-1 Göztepe

25'GOL JUAN! Amrabat, ceza sahasında topu uzaklaştırmak istedi ancak top penaltı noktasında yükseldi. Romulo, hava topunda meşin yuvarlağa kafayla dokunuşunu yaptı ve top penaltı noktasının solunda Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.









25' GOOOLLLL! Fenerbahçe 0-1 Göztepe (Juan)

17' Fred, rakip ceza sahasının sağında Dennis'e faul yaptı.

16' TEHLİKELİ ATAK! Miroshi, ceza sahasının solundan kale sahasına yerden çevirdi. Tijanic'in sol ayağıyla yere düşmesine rağmen yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı gitti.

15' Mücadelenin bu dakikasında Fenerbahçe %61 - %39 Göztepe topa hakim.

14' Nielsen, orta alanın solunda Szymanski'ye faul yaptı.

13' Juan, orta alanda Yusuf'a faul yaptı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

11' Tijanic, Fenerbahçe yarı alanında Amrabat'a faul yaptı.

10' Göztepe, Fenerbahçe yarı alanının üst üste solundan taç atışı kullandı.

6' Miroshi, orta alanın solunda Dzeko'ya faul yaptı.

5' Dennis'i sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı arka direkte Sebastian Szymanski karşıladı.

4' Fenerbahçe, Göztepe yarı alanının sağ tarafından üst üste taç atışları kullandı.

2' Kullanılan köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü, topu karşıladı.

1' Göztepe, Fenerbahçe yarı alanının solundan ceza sahasına uzun bir taç atışı kullandı. Savunmada Djiku, topu dışarı gönderdi. Göztepe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' İlk düdük çaldı