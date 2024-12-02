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Fenerbahçe Gaziantep FK hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Gaziantep FK hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Fenerbahçe Gaziantep FK Trendyol Süper Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Gaziantep FK maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yayın bilgisi!

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep FK Trendyol Süper Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Gaziantep FK maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Gaziantep FK maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. şifresiz izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Gaziantep ilk 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyledir:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Neysri.

Gaziantep FK: Dioudis, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Mustafa, Ogün, N'Diaye, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Halil.

Fenerbahçe Gaziantep FK hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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