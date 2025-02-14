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Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

Bu sefer Galatasaray soyunma odasına gitti

Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı neden yarıda kaldı?

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Fenerbahçe Beko ile Galatasaray'ın Türkiye Kupası yarıda kaldı. Maça devam edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı neden yarıda kaldı?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, Türkiye Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında bugün Şanlıurfa'da karşılaştı. Fenerbahçe'nin 66 - 48 üstünlüğüyle süren mücadelenin dördüncü çeyreğinde tribün olayları nedeniyle üç kere anons yapıldı. Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı neden yarıda kaldı?

FENERBAHÇE GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NEDEN YARIDA KALDI?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, Türkiye Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında bugün Şanlıurfa'da karşılaştı.

Fenerbahçe'nin 66 - 48 üstünlüğüyle süren mücadelenin dördüncü çeyreğinde tribün olayları nedeniyle üç kere anons yapıldı.

Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı neden yarıda kaldı?

Maçın 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle anons yapıldı. 3. anons sonrası da durum değişmeyince Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Daha sonra hakemler ve Galatasaray soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı neden yarıda kaldı?

İşte maçta yaşananlar:

Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı neden yarıda kaldı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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