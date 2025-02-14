Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı neden yarıda kaldı?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, Türkiye Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında bugün Şanlıurfa'da karşılaştı. Fenerbahçe'nin 66 - 48 üstünlüğüyle süren mücadelenin dördüncü çeyreğinde tribün olayları nedeniyle üç kere anons yapıldı. Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı neden yarıda kaldı?

FENERBAHÇE GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NEDEN YARIDA KALDI?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, Türkiye Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında bugün Şanlıurfa'da karşılaştı.

Fenerbahçe'nin 66 - 48 üstünlüğüyle süren mücadelenin dördüncü çeyreğinde tribün olayları nedeniyle üç kere anons yapıldı.

Maçın 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle anons yapıldı. 3. anons sonrası da durum değişmeyince Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Daha sonra hakemler ve Galatasaray soyunma odasına gitti.

İşte maçta yaşananlar: