UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında Fenerbahçe, rövanş mücadelesinde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u kendi sahasında konuk ediyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de oynanacak ikinci maçta galibiyet alarak turu geçmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, bu maçı kazanması halinde play-off turunda Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede hem tur bileti hem de Avrupa'daki yol haritası belirlenecek. Fenerbahçe- Feyenoord maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Fenerbahçe- Feyenoord maçı ne zaman? Fenerbahçe- Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Feyenoord'u, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Mücadele, 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak ve büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç heyecanı EXXEN platformu üzerinden canlı yayınla sporseverlerle buluşacak. Dijital yayıncılığın öncülerinden olan EXXEN, izleyicilere yüksek kaliteli ve kesintisiz bir yayın deneyimi sunarak, taraftarların karşılaşmayı evlerinden canlı takip edebilmesini sağlayacak. Böylece, Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın tüm heyecanını anlık olarak yaşayabilecek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI BİLETLERİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçının biletleri, öncelikli olarak 10 Ağustos'ta Yüksek Divan Kurulu üyeleri, Kongre Üyeleri, Temsilci üyeler ve Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa sunulacak. Genel bilet satışları ise 11 Ağustos itibarıyla tüm taraftarlara açılacak.

Bilet fiyatları: