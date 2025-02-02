FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım yakından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının detayları neler? İşte karşılaşmanın özeti, maç skoru ve önemli anlar!

İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

CANLI ANLATIM

23' Amrabat ile girdiği ikili mücadelede Akintola yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

22' Rizespor'das Ibrahim Olawoyin hakemi yanıltmaya yönelik hareket sebebiyle sarı kart gördü.

21' TEHLİKELİ ATAK! Yaklaşık 2 dakika boyunca topa sahip olan Rizespor'da Ghezzal'ın ceza sahasından şutunu İrfan Can Eğribayat çıkardı.

20' Kostic, Mithat'ın topuna müdahale etti fakat top dışarı çıktı. Rizespor köşe vuruşu kullanacak.

17' Amrabat'ın Ibrahim Olawoyin'e yaptığı müdahale faul. Rizespor serbest vuruş kullanacak.

15' Mocsi'nin Dzeko'ya yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

13' Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru yolladığı topta Akintola topu geriye çıkardı ve Ali Sowe vuruşunda top, savunmadan sekerek ağlarla buluştu!

13' GOOOLLL! Fenerbahçe 0-2 Çaykur Rizespor (Ali Sowe)

12' Köşe vuruşunda Carlos'un kafa vuruşunda top kaleye paralel gitti.

11' Kostic ile Szymanski arasındaki verkaçta Mocsi arya girerek tehlikeyi önledi. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak.

9' Kostic'in kullandığı serbest vuruşta Skriniar arka direkte kafayı vurdu fakat top üstten auta çıktı

9' Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya yapılan müdahale nedeniyle serbest vuruş kullanacak.

7' Sol kanattan gelişen Rizespor atağında Ibrahim Olawoyin'un yerden pasında Ali Sowe yayda topla buluştu. Uzak köşeye plasesini gönderen Sowe, Rizespor'u 1-0 öne geçirdi!

7' GOOOLLL! Fenerbahçe 0-1 Çaykur Rizespor (Ali Sowe)

5'Skriniar'ın ceza sahasına doğru attığı uzun topu Fred kontrol edemedi. Rizespor kale vuruşu kullanacak.

4'Rachid Ghezzal'ın Levent Mercan'a yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

3'Amrabat'ın Ibrahim Olawoyin'e yaptığı müdahale faul. Rizespor serbest vuruş kullanacak.

3'Orta alanda Sebastian Szymanski'ye yapılan müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

2'Son çizgide Kostic'in çevirdiği orta Rizespor savunmasından döndü ve kontra atağa dönüştü. Ghezzal'ın getirdiği topta Ibrahim Olawoyin'in ceza sahasından vuruşunu Fenerbahçe savunması engelledi.

1' İlk düdük çaldı.