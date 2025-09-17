Süper Lig'de zirve yarışının kilit haftalarından biri olan Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması, hem kadrolar hem de taktiksel beklentiler açısından futbolseverlerin gündeminde. Çarşamba günü saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak bu kritik Fenerbahçe Alanyaspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Fenerbahçe Alanyaspor maçında kimler oynamayacak? İşte maç öncesine dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI İLK11'LER!

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan 1-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle ayrılarak iyi bir başlangıç yapmıştı. Bu maçta sergilenen yüksek hücum temposu ve yeni transferlerin adaptasyonu, taraftarda heyecan yaratmıştı. Ancak statü gereği bazı isimlerin bu karşılaşmada forma giyemeyecek olması, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini doğrudan etkiliyor.

Fenerbahçe ilk 11'ler

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Ryan Brown, İsmail Yüksek, Fred, Anderson Talisca, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri.

Alanyaspor ilk 11'ler

Ertuğrul Taşkıran, Cristian Borja Lima, Naser Aliti, Ümit Akdağ, Maestro, Makouta, Enes Destan, Yusuf Özdemir, İbrahim Akdağ, Hwang, Uchenna Ogundu.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA KİMLER OYNAYACAK?

Statü ve sakatlıklar nedeniyle bazı isimler kadro dışında kalsa da Fenerbahçe'nin elinde hâlâ oldukça geniş ve rekabetçi bir kadro bulunuyor. Yeni teknik direktör Domenico Tedesco, oyun sistemini oturtmaya çalışırken, En-Nesyri, Fred, Talisca ve Szymanski gibi hücum yönü güçlü oyuncularına güveniyor.

Alanyaspor cephesinde ise teknik direktör Joao Pereira'nın son haftalarda yakaladığı çıkış dikkat çekiyor. Özellikle genç golcü Uchenna Ogundu, formuyla göz dolduruyor. Akdeniz ekibi, Beşiktaş ve Konyaspor galibiyetleriyle moral buldu ve İstanbul deplasmanından da puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de Öne Çıkan Oyuncular

Youssef En-Nesyri: Son üç golün tamamında imzası var.

Fred: Orta sahada oyunun iki yönünü de oynayan kilit oyuncu.

Talisca: 10 numara pozisyonunda yaratıcı rol üstleniyor.

Jayden Oosterwolde & Skriniar: Defans hattının bel kemiği.

Alanyaspor'da Öne Çıkan Oyuncular

Ogundu: Son iki maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.

Maestro: Konyaspor maçında attığı golle moral buldu.

Makouta & Enes: Orta sahada fiziksel mücadeleyle dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA KİMLER OYNAMAYACAK, KİMLER EKSİK?

Maçın en çarpıcı başlıklarından biri, statü ve sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek oyuncuların durumu. Erteleme karşılaşması olduğu için bazı yeni transferlerin sahaya çıkamayacak olması, teknik heyetleri zor durumda bırakıyor.

Fenerbahçe'de Kadro Dışı Olan İsimler

Kerem Aktürkoğlu, Ederson, Asensio, Nene, Edson Alvarez: Statü gereği kadro dışı.

Jhon Durán ve Mert Hakan Yandaş: Sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yokluğu, özellikle hücum rotasyonunda Fenerbahçe'yi alternatif üretmeye zorlayabilir. Talisca ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerin sorumluluğu artacak.

Alanyaspor'da Eksikler

Ianis Hagi, Steve Mounié, Ruan, Elia: Statü engeline takılan oyuncular.

Alanyaspor'da da kilit bazı oyuncuların yokluğu, genç oyuncuların önünü açabilir. Özellikle Ogundu ve Hwang'ın performansı belirleyici olabilir.

MAÇTAN DİĞER ÖNEMLİ NOTLAR

Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı son 7 lig maçında yenilmedi (6 galibiyet, 1 beraberlik).

Fenerbahçe, bu sezon evindeki ilk iki maçını kazandı. Geçmiş sezonlarda bu tür serilere nadiren ulaşabildi.

Alanyaspor, İstanbul ekiplerine karşı dış sahada zaman zaman sürpriz sonuçlar alabiliyor. Beşiktaş galibiyeti bunun örneği.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de ilk iki lig maçını kazanarak Zico'dan sonra bir ilki başarma peşinde.

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.