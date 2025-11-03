Haberler

Fenerbahçe Ajax maç yaptı mı? Fenerbahçe Ajax maçları kaç kaç bitti?
Güncelleme:
5 Kasım'da Galatasaray ile Ajax arasında oynanacak maç, futbolseverlerinin gündeminde. Hollanda devi Ajax ile Türk takımlarının geçmişteki karşılaşmaları merak konusu oldu. Fenerbahçe ile Ajax arasında oynanan maçlar, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Ajax maç yaptı mı? Fenerbahçe Ajax maçları ne zaman oynandı? Fenerbahçe Ajax maçları kaç kaç bitti?

Futbolseverler, 5 Kasım'da oynanacak Galatasaray – Ajax maçı öncesi Avrupa sahnesindeki geçmiş karşılaşmaları merak ediyor. Özellikle Fenerbahçe ve Ajax arasında daha önce oynanan maçlar gündemde. Peki, Fenerbahçe Ajax maç yaptı mı? Fenerbahçe Ajax maçları ne zaman oynandı? Fenerbahçe Ajax maçları kaç kaç bitti? Fenerbahçe Ajax karşılaşmalarına dair detaylar...

FENERBAHÇE AJAX MAÇ YAPTI MI?

2025 yılı itibarıyla Fenerbahçe ile Ajax takımları resmi turnuva karşılaşmalarında birden fazla kez yüz yüze geldi. Hem Avrupa kupalarında hem de grup aşamalarında bu karşılaşmalar gerçekleşti. Özetle: evet, Fenerbahçe ve Ajax maç yaptı.

Karşılaşmaların bir kısmı ise şöyle özetlenebilir: 1968/69 sezonunda Şampiyonlar Ligi kapsamında Ajax'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan bir maç mevcut. Ayrıca 2015/16 sezonunda Avrupa Ligi grup aşamasında da iki karşılaşma oynandı.

Bu sayede "Fenerbahçe Ajax maç yaptı mı?" sorusunun yanıtı kesin olarak evet olabilir.

FENERBAHÇE AJAX?NE ?ZAMAN?MAÇ?YAPTI?

İki takımın karşılaştığı başlıca tarihler şunlardır:

• 28 Kasım 1968

Fenerbahçe ev sahibi olarak yer aldığı maçta, Ajax karşısında 0-2 mağlup oldu. Bu maç, 1968/69 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynandı.

• 22/23 Ekim 2015

2015/16 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe evinde Ajax'ı ağırladı ve 1-0 galip geldi. Maç tarihi bazı kaynaklarda 22 Ekim, bazılarında 23 Ekim olarak geçmektedir.

• 5 Kasım 2015

Aynı grup aşamasında Ajax ev sahibi olarak Fenerbahçe'yi konuk etti. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu tarihler ve karşılaşmalar, iki takımın doğrudan maç yaptığı örneklerdir.

FENERBAHÇE AJAX MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlgili karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

28 Kasım?1968: Fenerbahçe 0-2 Ajax.

22/23 Ekim?2015: Fenerbahçe 1-0 Ajax. Galibiyet golü son dakikalarda kaydedildi.

5 Kasım?2015: Ajax 0-0 Fenerbahçe. Her iki takım da gol bulamadı.

Bu üç örnek, iki takımın karşılaşmalarında öne çıkan skorları içeriyor. Tarih aralığı ve organizasyon tipine göre başka maçlar da oynanmış olabilir, ancak en belirgin sonuçlar bunlardır.

Dilara Yıldız
