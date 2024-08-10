FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın!

Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı kaç kaç ve maç skoru merak ediliyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak görev yapıyor. Fenerbahçe- Adana Demirspor canlı izle!

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR İLK 11 KİMLER?

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor : Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi.

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM

İ.Y Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

42' İsmail Yüksek'in ara pasında Tadic ofsayta yakalandı.

41' Osayi Samuel'in tedavisi devam ediyor.

40' Adana Demirspor'da Milad Mohammadi sarı kart gördü.

39' İrfan Can'ın sağ kanattan getirip açtığı ortada Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekliyor.

34' Allan Saint-Maximin, orta sahadan taşıdığı topu Dzeko'ya verdi. Boşnak golcü, yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

34' GOL! Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

27' Jayden Oosterwolde sarı kart gördü.

25' Alexander Djiku'nun defans arkasına attığı topta İrfan Can topa koşsa da yetişemedi. Kaleci topu kontrol etti.

24' Sebastian Szymanski'nin orta sahadan yaptığı ortada top kalecide kaldı.

22' Adana Demirspor'da Edouard Michut kendini yere bıraktı ve sağlık görevlileri sahaya girdi.

21' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan vurduğu şut kalecide kaldı.

17' İrfan'ın kullandığı turan topta Dzeko kafayla vurdu fakat top az farkla dışarı çıktı.

16' Maestro sarı kart gördü.

16' Jose Mourinho, 4. hakemle tartışmaya girdi!

14' Ferdi Kadıoğlu'nun İrfan'a pasında Fenerbahçe ofsayta yakalandı.

13' Semih'in uzaktan şutu Fenerbahçe savunmasından sekerek Livakovic'e gitti.

11' Dzeko'nun ortasında Semih topu uzaklaştırmaya çalışırken İrfan araya girdi fakat topu kaleci kontrol etti.

10' Allan Saint-Maximin sol kanatta ofsayta yakalandı.

6' Osayi Samuel'in defanstan çıkardığı top sonrasında Dzeko'nun sağ kanattan ortasında top defanstan dönüp kornere çıktı.

5' İrfancan, Edouard Michut'ya faul yapıyor

3' Allan Saint-Maximin'in ceza sahasının solundan attığı sut defanstan geri döndü.

2' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan verdiği pas Tadic'e gelse de top defansdan uzaklaştırıldı.

1' Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı başladı.