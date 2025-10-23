Fenerbahçe 11'i! Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Stuttgart maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

Fenerbahçe Stuttgartmaç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe Stuttgart maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Stuttgart maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Stuttgart ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Stuttgart muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart karşısına güçlü ve dinamik bir ilk 11 çıkaracak. Sarı-lacivertlilerin en dikkat çeken oyuncuları arasında Semedo, Skriniar ve Talisca yer alıyor. Hücum hattında ise Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve En Nesyri'nin varlığı, maçın kaderini belirleyebilecek unsurlar arasında.

Fenerbahçe Stuttgart maçı 11'leri açıklandı: (muhtemel)

Kaleci: Tarık Çetin

Defans: Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown

Orta saha: İsmail Yüksek, Nene, Asensio

Forvet: Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri

Öte yandan, Stuttgart cephesinde ise kalede Nübel görev yapacak. Defans hattında Assignon, Jaquez, Hendriks ve Mittelstadt dikkat çekiyor. Orta saha ve hücumda Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich ve El Khannous'un oyundaki etkisi belirleyici olacak.

Fenerbahçe 11: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Stuttgart 11: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, El Khannous.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR, KİMLER EKSİK?

Sarı-lacivertliler, bu kritik mücadelede kadroda 4 önemli oyuncusundan yoksun olacak. En önemli eksikler arasında kaleci Ederson bulunuyor. Ederson'un sakatlığı sebebiyle forma giymesi mümkün değil. Ayrıca, takımla antrenmanlara başlamasına rağmen yeterli hazır olmayan Jhon Duran da maç kadrosunda yer almayacak.

Fenerbahçe'de ayrıca İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması, teknik ekibin tercihi olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, sakatlığı sonrası iyileşen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın ise kadroya dahil olması teknik direktör Tedesco'nun seçeneklerini artırıyor. Fatih Karagümrük maçında forma giyen Eğribayat, Stuttgart karşısında görev alma ihtimali bulunan isimler arasında.

Kalede ise Domenico Tedesco'nun Tarık Çetin ile İrfan Can Eğribayat arasında tercih yapmakta zorlandığı biliniyor. Özellikle Samsunspor karşılaşmasında kalesini gole kapatan ve önemli kurtarışlar yapan Tarık Çetin'in performansı göz dolduruyor.