FED FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED Temmuz ayı faiz kararı toplantısı ne zaman olacak?

Yatırımcılar ve ekonomi analistleri, FED'in alacağı bu kararın ABD ekonomisi ve küresel finans piyasaları üzerindeki etkilerini yakından izlemekte. FED Temmuz ayı kararı merakla bekleniyor. İşte, FED Temmuz ayı faiz kararı ve toplantısı hakkında merak edilenler…

FED TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayında faiz kararı 5,25-5,50 aralığında sabit kalmıştı. Temmuz ayı için FED faiz kararı toplantısı 30-31 Temmuz'da gerçekleşecek. FED Temmuz ayı faiz kararı 31 Temmuz çarşamba günü saat 21 sıralarında açıklanacak.

FED toplantı tarihleri;