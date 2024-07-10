Üye Girişi
Haberler

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED Temmuz ayı faiz kararı toplantısı ne zaman olacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası (FED), 2024 Temmuz ayı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. FED'in önceki toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı almasının ardından, piyasalar yeni kararı bekliyor. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı faiz kararı toplantısı ne zaman açıklanacak?

Yatırımcılar ve ekonomi analistleri, FED'in alacağı bu kararın ABD ekonomisi ve küresel finans piyasaları üzerindeki etkilerini yakından izlemekte. FED Temmuz ayı kararı merakla bekleniyor. İşte, FED Temmuz ayı faiz kararı ve toplantısı hakkında merak edilenler…

FED TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayında faiz kararı 5,25-5,50 aralığında sabit kalmıştı. Temmuz ayı için FED faiz kararı toplantısı 30-31 Temmuz'da gerçekleşecek. FED Temmuz ayı faiz kararı 31 Temmuz çarşamba günü saat 21 sıralarında açıklanacak.

FED toplantı tarihleri;

  • 17-18 Eylül 2024
  • 6-7 Kasım 2024
  • 17-18 Aralık 2024
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Para Politikası Kurulu Abd Merkez Bankası Merkez Bankası Fed Gündem Finans Dünya Ekonomi Haberler

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi

Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi

Bakmadan Geçme

İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak? İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı? 10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi? #127777 Zeytin Ağacı 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı 2. Sezon yayınlandı mı? Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne? CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? FED FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED Temmuz ayı faiz kararı toplantısı ne zaman olacak? Cengiz Erdem kimdir? GEDAŞ Genel Müdürü Cengiz Erdem kaç yaşında, nereli? Erdem neden görevden alındı? TÜİK Başkanı kim? Erhan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Erhan Çetinkaya'nın hayatı ve kariyeri LGS TERCİH SONUÇLARI 2024 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih kılavuzu! Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Mobbing nedir? İş yerinde neler mobbing'e girer? Temmuz'da zamlı emekli ve memur maaşları ödenecek mi? 2024 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Nikola Tesla neyi icat etti? Elektriği kim buldu? Nikola Tesla'nın bilime katkıları neler? Hollanda-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-İngiltere maçı şifresiz mi? NATO üyesi ülkeler hangileri? Türkiye NATO üyesi mi? NATO hangi devlete karşı kuruldu?
Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı

Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title