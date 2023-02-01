ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların nabzını yoklamaya devam ediyor. Birçok vatandaşın gündeminde FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu yer alıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? FED Faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılın ilk faiz kararını açıklayacak FED politika faiz ortanı ne kadar olacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? FED Faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayının sonuna gelinirken, yeni yılın ilk FED faiz kararı ne zaman açıklanacağı kamuoyu tarafından merak konusu oldu. ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı tarihi belli oldu. Buna göre ABD Merkez Bankası FED yeni yılın ilk toplantısını 31 Ocak -1 Şubat tarihleri arasında yapacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın açıklama yapması bekleniliyor.

PİYASANIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek hafta yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise 50 baz puan faiz artışına gideceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, gelecek hafta merkez bankası kararları ve yoğun makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini dile getirerek, fiyatlamaların yükselebileceğini ifade etti..

SON FED TOPLANTISI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçtimiz yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" ifadelerini kullandı.