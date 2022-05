FED faiz kararı kripto parayı nasıl etkiler 2022? FED faiz kararı coinleri nasıl etkiler? FED faiz yükseltirse coinler ne olur?

FED faiz kararı kripto paraları nasıl etkiler? Günümüzde dünya üzerinde milyonlarca kripto para yatırımcısı bulunmakta. Kripto para piyasasındaki coinler finansal piyasadaki kararların etkisiyle şekillenebiliyor. Şüphesiz ABD Merkez Bankası olan FED'in faiz kararı da kipto paraları etkilemektedir. Kripto para yatırımcılarının en sık sorduğu sorular arasında yer alan FED faiz kararı kripto parayı nasıl etkiler? FED faiz kararı coinleri nasıl etkiler? FED faiz yükseltirse coinler ne olur? FED faiz kararı kriptoyu nasıl etkiler? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte FED faiz kararı sonrası kripto parayı nasıl etkiler haberimizde....

FED FAİZ KARARI COİNLERİ NASIL ETKİLER?

FED'in faiz kararı dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Tabi ki, FED faiz kararı başta Bitcoin, Etherum, Ripple, Solana, Cardano gibi kripto para birimlerinin yanı sıra altcoinleri de etkilemektedir. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar artış olacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almaktadır.

Eylül ayında ilk olarak destek ve daha sonra direnç olarak çalışan değeri test eden Bitcoin ve altcoinler hakkında yatırımcıların iki düşüncesi bulunuyor. Duruma iyimser ve karamsar bakanlardan farklı açıklamalar geliyor. Önceki aylarda FED'in enflasyonu geçici olarak gören yorumları ve düşük faiz politikası uygulaması sayesinde hem hisse senedi piyasaları hem de kripto para piyasalarındaki riskli varlıkların talep görmesine neden olunmuştu. Bu kapsamda ciddi fiyat artışları görülmüştü.

FED'in yeniden faiz artırımına gitmesi düşünülürken kripto para yatırımcıları arasında olumlu etkileneceğine dair yorumlar yapan olduğu kadar olumsuz etki edeceğine dair tahminlerde bulunanlar da var. Bu nedenle FED'in faiz kararı sonra kripto para piyasasının ne yönde şekilleneceğine dair kesin bir ifade söylenememektedir.

KRİPTO PARA NASIL ÜRETİLİR?

Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler, Bittorent ağlarına benzer şekilde noktadan-noktaya dağıtık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer. Böylece toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir. Yaklaşık 10 dakikada bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya sıfırdan 50 BTC (şu anda 12.5 BTC) ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin'ler emisyona sürülmüş olur. Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini içerir. Böylece bozulması oldukça zor (%51 saldırısı hariç) bir blok zinciri oluşur. Bundaki amaç da, çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210 bin blokta bir (yaklaşık 4 senede bir) yarıya düşürülür (50,25,12.5,...).

Para yaratma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.

Sistemin ilk blokunun adı "genesis block" olarak isimlendirilmiştir ve 4 Ocak 2009'da üretilmiştir. Bunun gibi bloktaki ilk işlem özel bir işlemdir ve yeni para bloğu yaratan tarafından başlatılır. Bu, ağa madencilerin katılmaları için bir teşvik sistemidir, bu sayede parayı basacak merkezi bir otoriteye sahip olmayan sisteme, para, istenildiği gibi dağıtık olarak girebilmektedir. Madenciler bu şekilde, hem sisteme yeni bitcoinler üretip sürerek hem de bekleyen işlemleri gerçekleştirme hizmetleri karşılığında sistemden bitcoin alarak kazanç sağlamaktadırlar. Yeni paranın sisteme düzenli olarak eklenmesi altın madencilerinin altın bularak dolaşıma sokmalarına benzetilmektedir, madencilik ismi de buradan gelmektedir. Mevcut süreçte madenciler, her yıl dolaşıma girecek olan bitcoin miktarını azalan ve öngörülebilir bir oranla üretmeye devam etmektedirler. Sistemde, toplamda 21 milyon bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam edecektir, ardından üretim süreci duracak ve madenciler sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam edilecektir.

Bitcoin, bazı ülkelerde bir ödeme ve yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de de TL karşılığı bitcoin almak mümkündür. Para gibi kullanılabildikleri için bitcoin'lerin bir değerleri vardır ve ayrıca bazı fonların ileride popülaritesi arttıkça, değerinin artacağı beklentisi ile bu ürünle ilgilendikleri bilinmektedir. Bitcoin'in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. Dolaşımda sınırlı miktarda bitcoin vardır ve yeni bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır. Bitcoin'in piyasa değeri önündeki en büyük tehditler; teknik zorluklar, ülkelerin bu paraya olan yaklaşımına bağlı mevzuat değişiklikleri ve insanların bu paraya olan istek ve güveninin olumsuz yönde değişmesidir.

Bitcoin'lerin çoğu, MIT profesörleri tarafından tasarlanmıştır. MIT profesörleri, matematik ve kriptoloji kullanarak yeni bir Bitcoin teknolojisi yaratıyorlar.

PEKİ, FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl faiz oranının 6 kez daha artırılmasını öngördü.

Fed'in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 0,9'dan yüzde 1,9'a, 2023 için yüzde 1,6'dan yüzde 2,8'e ve 2024 için yüzde 2,1'den yüzde 2,8'e yükseltildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te yüzde 2,4'e çekildi

Böylece Fed'in tahminleri, bu yıl yapılacak 6 FOMC toplantısının her birinde faiz artırımına işaret etti.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 4'ten yüzde 2,8'e düşürülürken ülke ekonomisinin 2023'e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,2 ve 2024'e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2 olarak korundu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

