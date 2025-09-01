Fed Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz beklentisi ne yönde?

Fed Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz beklentisi ne yönde?
Amerika Merkez Bankası (Fed), eylül ayı faiz kararını ne zaman açıklayacağı konusunda merak içindeyiz. Fed'in bu kararı, global ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Faiz kararının ne zaman açıklanacağı hala belirsizliğini koruyor.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), 2025 yılı Eylül ayında gerçekleştireceği faiz kararıyla küresel finansal piyasaların odağı haline geliyor. Piyasalar, Fed'in faiz indirimi yapıp yapmayacağını ve bu kararın ekonomiye etkilerini merakla bekliyor. Peki, Fed Eylül ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed faiz beklentisi ne yönde?

FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed, 2025 yılı Eylül ayında kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 16-17 Eylül tarihlerinde toplanacak ve faiz kararını 17 Eylül Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 21:00'de açıklayacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in faiz kararı, 17 Eylül 2025 tarihinde saat 21:00'de açıklanacak. Bu karar, küresel piyasalarda büyük yankı uyandıracak ve yatırımcıların stratejilerini etkileyecek.

Fed Eylül ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed faiz beklentisi ne yönde?

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?

Piyasalar, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesini bekliyor. CME FedWatch Tool verilerine göre, yatırımcıların %85'ten fazlası, Fed'in Eylül ayında 25 baz puan faiz indirimi yapmasını öngörüyor.

EYLÜL FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Eylül ayı Fed toplantısı, 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınan faiz kararı, 17 Eylül Çarşamba günü saat 21:00'de duyurulacak. Bu toplantı, Fed'in para politikasındaki yönü belirleyecek ve küresel ekonomik görünümü etkileyecek.

