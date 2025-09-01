Fed Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), 2025 yılı Eylül ayında gerçekleştireceği faiz kararıyla küresel finansal piyasaların odağı haline geliyor. Piyasalar, Fed'in faiz indirimi yapıp yapmayacağını ve bu kararın ekonomiye etkilerini merakla bekliyor. Peki, Fed Eylül ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed faiz beklentisi ne yönde?

FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed, 2025 yılı Eylül ayında kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 16-17 Eylül tarihlerinde toplanacak ve faiz kararını 17 Eylül Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 21:00'de açıklayacak.

Piyasalar, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesini bekliyor. CME FedWatch Tool verilerine göre, yatırımcıların %85'ten fazlası, Fed'in Eylül ayında 25 baz puan faiz indirimi yapmasını öngörüyor.

Eylül ayı Fed toplantısı, 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınan faiz kararı, 17 Eylül Çarşamba günü saat 21:00'de duyurulacak. Bu toplantı, Fed'in para politikasındaki yönü belirleyecek ve küresel ekonomik görünümü etkileyecek.