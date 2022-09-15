Netflix platformunda yayınlanmayı bekleyen belgesellerden biri olan Fatih Terim belgeseli merakla bekleniyor. Sporseverler araştırmalarını Fatih Terim Netflix sözleri ve Fatih Terim Netflix duvar yazıları! En güzel Fatih Terim duvar resimleri! şeklinde sürdürüyor. Peki, Fatih Terim Netflix sözleri ve Fatih Terim Netflix duvar yazıları neler?

Türk teknik direktör ve libero mevkiinde oynamış eski millî futbolcu olan lakabı ise İmparator olan Fatih Terim'in Netflix'te yayınlanmayı bekleyen belgeseli bulunuyor. Sporseverlerin yoğun ilgisini çeken belgeselin ardından Fatih Terim'in sözleri merak ediliyor. Peki, Fatih Terim Netflix sözleri ve Fatih Terim Netflix duvar yazıları! En güzel Fatih Terim duvar resimleri neler? İşte detaylar haberimizde...

FATİH TERİM SÖZLERİ VE NETFLİX DUVAR YAZILARI NELER?

Ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm.

Petit çok konuşur, dirsek atar.

Hiçbir başarıyı kabul etmeyin dünü de yarına mahkum etmeyin.

Arsenal final maçı öncesi, 2000

Ulan ben senin bıyığını...

Gazeteci Osman Tanburacı'ya telefonda

Evet... Rapid maçıyla başladık, bugünlere geldik... Ve dedik ki, arkadaş, biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Allah'a şükürler olsun ki, aslan gibi bir periyot çizdiniz. Aslan gibi top oynadınız. Bugün 17 mi, 18 mi? [17 cevabı üzerine devamen] 17. Avrupa Kupası maçımıza çıkıyoruz. Ve bunun adı da final! Yine söylüyorum, kazanacaksınız, kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz! Ve öyle kalacaksınız! [Bağırarak] ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN!

2000 - Arsenal maçı öncesi, sahaya çıkmadan önceki son sözleri

Şimdi beni iyi dinleyin, iyi tercüme et sen de. Biz buraya şova gelmedik. O şovu tribünde yapıyorlar. O bakan, öteki milletvekili, o şov orada yapılıyor, burada yok. Siz Galatasaray takımının tarihine kupa kazandıracaksınız. Kendi futbol hayatınızda da bir kupa şampiyonu olun. Nedir bu haliniz? Maça çıkıyoruz, Kupa finaline ! Tam bir buçuk gündür size seslenmiyorum, hala burada aynısınız. Siz böyle mi geldiniz bu yerlere? Ciddiyetinizi koruyarak geldiniz. İnşallah beni yanıltırsınız. Oradaki de şov, bizim işimiz değil; bizim işimiz top oynamak. Kendinize gelin buradan sahaya kadar, başarılarınıza bir yenisini daha ekleyin. Size yakışan budur. Büyük unvan sahipleri, büyük takımlara yakışan budur. O ciddiyetle her takımı ciddiye alarak ve en az Leeds maçı kadar, Arsenal maçı kadar koşarak, çünkü tarihe bir kupa daha kazandıracaksınız. Göreyim benim takımımı, Allah yardımcınız olsun.

2000 - Türkiye Kupası finali öncesi, sahaya çıkmadan önceki son sözleri

Yenilmek kolay, yenmek olay!

Herkesin adaleti şaşar ama Allah'ın asla.

2012

Eğer Fatih Terim varsa, adaletin olduğu yerde vardır.

Mersin İdman Yurdu Maçı Sonrası

Aslolan Galatasaray'dır!

EN GÜZEL FATİH TERİM SÖZLERİ!

Ben bu saatten sonra takımı Ay'dan da yönetsem olacak olur!

9 maç ceza alması sonrasında her halükarda Galatasaray'ın şampiyon olacağını ileri sürüyor.

Bugün Galatasaray'ın pes ettiğini düşünenler yarın her zamanki gibi yine düşündükleriyle yetinecekler.

Başarılar sizin, başarısızlıklar benimdir.

Futbolcularına

Kendini Galatasaray'a adamış ve bu ailenin ferdi olmaktan her zaman gurur duymuş birinin Galatasaray'dan vazgeçeceğine inanmak gerçek dışıdır.

8 de 18 de kapanır, yeter ki biz kazanalım.

Erzurumspor deplasmanında berabere kaldıktan sonra muhabirin Başakşehir'le oluşan 8 puanlık farkı hatırlatması üzerine.

Benim kitabımda vazgeçmek de yenilmek de yoktur... Ben kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri ve yenilgiyi baştan kabul edenleri siler atarım. Kaybetse de sonuna kadar mücadele edenler benim her zaman yanımda olacak ve onlar sonunda mutlaka kazanacak.

Kaybetmekten korkma! Bir şeyi kazanmak için, bazı şeyleri kaybetmelisin ve unutma kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin!

Biz 'bitti' demeden bitmez!

Sıksanız da, gebertseniz de üç takım düşecek, bir takım şampiyon olacak.

Yel kayadan ancak toz alır.

Bazen yürekli kayıplar, korkak zaferlerden daha önemlidir.

Eline ahlaksızlık fırsatı geçmeyenlerin ahlaklıyım diye böbürlenme hakkı yoktur.

Hak yiyip, gak diyenlere, gecemizi gündüzümüze karıştırıp, inancımızı daha çok arttıranlara, tekrar geçmiş olsun.

Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım.