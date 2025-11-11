Haberler

Fatih Erdoğan kimdir? Pasifik Holding'in sahibi Fatih Erdoğan kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
İnşaat ve gayrimenkul dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Fatih Erdoğan, Pasifik Holding'in lideri olarak iş dünyasında adından söz ettiriyor. Büyük projeleri ve yönettiği şirketlerle gündemde olan Erdoğan'ın hayatı, kariyeri ve kökeni merak konusu oldu. Peki, Fatih Erdoğan kimdir? Pasifik Holding'in sahibi Fatih Erdoğan kaç yaşında, nereli?

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe adından söz ettiren Fatih Erdoğan, Pasifik Holding'in arkasındaki isim olarak merak ediliyor. Kariyer yolculuğu, büyük projeleri ve iş dünyasındaki etkisiyle gündemde olan Erdoğan'ın özel hayatı ve kökeni de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Pasifik Holding'in sahibi Fatih Erdoğan kim, kaç yaşında ve nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATİH ERDOĞAN KİMDİR?

Fatih Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Pasifik İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Erdoğan, gayrimenkul ve inşaat sektöründe önemli projelere imza atmıştır. Ayrıca, Orçay A.Ş.'nin kurucusu ve Rize Ticaret Borsası Başkanlığı görevini üstlenen Mehmet Erdoğan'ın kardeşidir.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir akrabalık bağı taşımamaktadır. 2012 yılında Ankara'da "Next Level" adlı AVM ve rezidans projesini hayata geçiren Erdoğan, bu başarı sonrası Pasifik (GYO) Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'yi kurarak, inşaat ve gayrimenkul yatırım alanında çalışmalarını sürdürmüştür. Fatih Erdoğan, iş hayatının yanı sıra ailesiyle de ön plana çıkıyor ve Asuman Erdoğan ile evlidir.

FATİH ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Fatih Erdoğan, 1978 yılında doğmuştur. 2025 itibarıyla 47 yaşındadır.

FATİH ERDOĞAN NERELİ?

Fatih Erdoğan, Karadeniz'in güzide şehirlerinden Rize'de dünyaya gelmiştir.

FATİH ERDOĞAN'IN KARİYERİ

Fatih Erdoğan, iş hayatına aile şirketleri üzerinden başlamış ve inşaat sektöründe kendi yolunu çizmiştir. 1986 yılında Orçay A.Ş., 1995'te Orpaş A.Ş., 2003'te İlerleyen Yapı LTD. ŞTİ., 2008'de ise Pasifik İnşaat A.Ş. kurularak Pasifik Grup çatısı altında dört şirketten oluşan bir yapı oluşturulmuştur.

2012 yılında Ankara'da "Next Level" projesini gerçekleştirerek dikkat çeken Erdoğan, ardından Pasifik (GYO) Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'yi kurmuş ve özellikle 12 Aralık 2015 tarihinde Emlak Konut GYO'nun düzenlediği ihaleyi kazanarak Ankara şehir merkezindeki EGO Garajı arsasını alarak büyük bir projeye imza atmıştır.

Bu projede konut, ofis, AVM, otel, okul ve hastane gibi çok yönlü bir yaşam alanı planlamaktadır. Fatih Erdoğan, sektördeki yatırımları ve yönetim tecrübesiyle tanınan, Türkiye'nin önemli iş insanlarından biridir.

