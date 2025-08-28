Faruk Sabancı kimdir? Faruk Sabancı kaç yaşında, nereli?

Faruk Sabancı, hem müzik dünyasındaki başarılı kariyeri hem de sosyal hayatıyla sıkça gündeme gelen genç ve etkileyici isimlerden biridir. Sabancı ailesinin dördüncü kuşağından gelen Faruk, DJ ve yapımcı olarak elektronik müzik sahnesinde önemli projelere imza atmaktadır. Faruk Sabancı ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

FARUK SABANCI KİMDİR?

Faruk Sabancı, 18 Haziran 1992'de İstanbul'da dünyaya gelmiş, elektronik müzik alanında uluslararası başarılar elde etmiş genç bir DJ ve prodüktördür. Sabancı ailesinin dördüncü kuşak üyesi olan Faruk, müzik kariyerine erken yaşta adım atarak kısa sürede global sahnelerde tanınan bir sanatçı haline gelmiştir. House ve elektronik dans müziği türlerinde eserler üreten Sabancı, özellikle "Wake Up / Awaken (Remixed)" albümüyle dikkat çekmiştir. Ayrıca Amerikalı şarkıcı Sabrina Signs ile birlikte hazırladığı "Home" adlı şarkısının klibi, ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy'un Polonezköy'deki atölyesinde, yönetmen Işıl Reina'nın elinden çıkmış ve benzersiz bir aşk hikayesini anlatmasıyla büyük ilgi görmüştür.

Henüz 16 yaşındayken büyük bir yapım şirketiyle anlaşma sağlayan Faruk Sabancı, kariyeri boyunca David Guetta, Tiësto, Martin Garrix ve Calvin Harris gibi dünya çapında tanınan isimlerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Ayrıca Armin Van Buuren ve Hardwell gibi elektronik müzik devlerinin plak şirketlerinde prodüksiyonları yayımlanan Sabancı, yeteneğiyle sektörde önemli bir yere sahiptir.

FARUK SABANCI KAÇ YAŞINDA?

Faruk Sabancı, 18 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Sabancı, genç yaşına rağmen elektronik müzik dünyasında önemli bir isim haline gelmiş ve uluslararası arenada tanınan DJ'ler arasında yer almaktadır.

FARUK SABANCI NERELİ?

Faruk Sabancı, İstanbul'da dünyaya gelmiş ve hayatını bu köklü şehirde sürdürmektedir. Sabancı ailesinin tanınmış üyelerinden biri olan Faruk, hem ailesinin hem de İstanbul'un kültürel mirasıyla şekillenen bir ortamda büyümüştür. Elektronik müzik kariyerine de bu şehrin enerjisi ve dinamizmi eşliğinde adım atmıştır.

FARUK SABANCI'NIN BABASI MEHMED SABANCI KİMDİR?

Mehmet Sabancı, 25 Nisan 1963'te Adana'da doğdu. Sabancı ailesinin önemli üyelerinden biri olan Mehmet Sabancı, eğitimini Tarsus Amerikan Koleji ve Londra'da işletme üzerine tamamladı. İş hayatına Sabancı Holding ve Akbank'ta başladı, uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu. 2001'de holdingdeki görevinden ayrılarak girişimcilik yoluna geçti. Otomotiv sektöründe lüks markaların Türkiye distribütörlüğünü üstlendi ve gıda, elektronik ile enerji alanlarında da yatırımlar yaparak iş dünyasında geniş bir portföy oluşturdu.